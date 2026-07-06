Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати мешканці регіону для людей, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.
Пропозиції зібрані на платформі «Допомагай» і регулярно оновлюються.
За даними ресурсу, зараз доступні кілька варіантів у різних громадах.
У Полтаві власники приватної садиби пропонують простору окрему кімнату для жінки або подружжя. На території є город і зелена зона. Умови частково облаштовані. Разом у будинку проживає літня жінка, яка не потребує постійного догляду, однак має вікові особливості.
Інша пропозиція розташована в селі Козлівщина на Котелевщині. Там шукають жінку для спільного проживання. Оселя забезпечена водою, газовим опаленням, інтернетом і резервним живленням. Власники очікують взаємодопомоги в побуті. У населеному пункті є базова інфраструктура та транспортне сполучення з обласним центром.
У Кременчуці доступна кімната в приватному будинку, зокрема для переселенки з дитиною. Проживання без оплати, натомість передбачена участь у щоденних домашніх справах і підтримання порядку. Житло має необхідні умови для повсякденного життя.
Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області з’являється переважно завдяки ініціативі місцевих жителів. Такий підхід допомагає людям швидше адаптуватися після переїзду.
Перед заселенням рекомендують уточнювати деталі: правила проживання, обов’язки та можливі витрати, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.
Водночас кількість пропозицій може змінюватися, тому актуальність варто перевіряти безпосередньо перед зверненням.
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