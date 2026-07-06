Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області з’являється переважно завдяки ініціативі місцевих жителів.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області продовжують надавати мешканці регіону для людей, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Пропозиції зібрані на платформі «Допомагай» і регулярно оновлюються.

За даними ресурсу, зараз доступні кілька варіантів у різних громадах.

У Полтаві власники приватної садиби пропонують простору окрему кімнату для жінки або подружжя. На території є город і зелена зона. Умови частково облаштовані. Разом у будинку проживає літня жінка, яка не потребує постійного догляду, однак має вікові особливості.

Інша пропозиція розташована в селі Козлівщина на Котелевщині. Там шукають жінку для спільного проживання. Оселя забезпечена водою, газовим опаленням, інтернетом і резервним живленням. Власники очікують взаємодопомоги в побуті. У населеному пункті є базова інфраструктура та транспортне сполучення з обласним центром.

У Кременчуці доступна кімната в приватному будинку, зокрема для переселенки з дитиною. Проживання без оплати, натомість передбачена участь у щоденних домашніх справах і підтримання порядку. Житло має необхідні умови для повсякденного життя.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області з’являється переважно завдяки ініціативі місцевих жителів. Такий підхід допомагає людям швидше адаптуватися після переїзду.

Перед заселенням рекомендують уточнювати деталі: правила проживання, обов’язки та можливі витрати, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

Водночас кількість пропозицій може змінюватися, тому актуальність варто перевіряти безпосередньо перед зверненням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що саме підскочило в ціні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: як зростуть ціни вже найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошовий бонус для українців: кому можуть призначити щомісячну допомогу у Полтавській області.