Робота для пенсіонерів у Харківській області все бульш доступна, роботодавці готові наймати людей будь-якого віку, пише Politeka.net.

У Харківській області роботодавці дедалі активніше відкривають роботу для пенсіонерів, тож можливостей для працевлаштування цієї категорії громадян стає більше. Чимало роботодавців готові розглядати пенсіонерів на рівних умовах з іншими претендентами, а для багатьох вакансій не потрібні спеціальна освіта чи багаторічний досвід. Компанії пропонують навчання безпосередньо на робочому місці, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.

Вантажник (Лозова). Заробітна плата: 23 000–25 000 грн.

Компанія запрошує на роботу вантажників, пропонуючи офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати двічі на місяць, оплачувані лікарняні та щорічну відпустку. Працівникам також надають медичне страхування, страхування життя, оплачуване навчання зі стипендією та можливість кар'єрного зростання. Для військовозобов'язаних передбачено бронювання за наявності відповідних документів і квоти.

До основних обов'язків входить завантаження й розвантаження відправлень, сортування посилок, контроль їхньої цілісності та сканування вантажів. Працівникам також забезпечують харчування за рахунок компанії та зручний графік роботи.

Регіональний продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів (Лозова). Заробітна плата: 60 000–80 000 грн.

Мережа магазинів техніки оголосила набір регіональних продавців-консультантів, які готові працювати у відрядженнях. Компанія гарантує оплачуване навчання, додаткові премії за успішне проходження стажування, стабільний дохід після завершення навчального періоду та виплату заробітної плати двічі на місяць.

Роботодавець бере на себе витрати на проїзд і проживання під час відряджень, а також пропонує перспективи професійного розвитку. Майбутнім працівникам необхідно консультувати покупців, здійснювати продаж техніки та супутніх сервісів, а також допомагати у підготовці нових співробітників. На вакансію запрошують як кандидатів із досвідом роботи, так і тих, хто готовий пройти навчання.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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