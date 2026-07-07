Подорожчання проїзду в Харківській області називають вимушеним кроком для підтримки стабільної роботи маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду в Харківській області торкнулося Ізюмської громади, де місцеві перевізники оновили тарифи на автобусних маршрутах після червневого перегляду, передає видання Politeka.

Зміни стосуються щоденних сполучень між населеними пунктами, якими жителі користуються для поїздок на роботу, навчання та у власних справах. Про нові розцінки пасажирів завчасно поінформували через офіційні канали.

Перевізники пояснили перегляд вартості сукупністю економічних причин. Насамперед йдеться про здорожчання пального, запчастин, ремонту автобусів і технічного обслуговування.

Крім цього, зросли витрати на оплату праці водіїв та забезпечення роботи підприємств. За словами представників галузі, це дало підстави скоригувати тарифи, щоб зберегти регулярне транспортне сполучення.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Харківській області називають вимушеним кроком для підтримки стабільної роботи маршрутної мережі та недопущення скорочення кількості рейсів.

Оновлені тарифи вже діють. Поїздка в межах Ізюма коштує 20 гривень, до Капитолівки — 30, до Кам'янки — 35 гривень. Найвища вартість встановлена для маршрутів до Іванівки та Співаківки — 60 гривень.

Перевізники зазначають, що нові розцінки дають змогу виконувати затверджений графік руху та підтримувати належний рівень транспортного обслуговування мешканців.

Місцева влада рекомендує пасажирам стежити за офіційними повідомленнями щодо можливих змін у роботі автобусних маршрутів.

Подальші рішення щодо тарифів залежатимуть від економічної ситуації та витрат перевізників.

Джерело: видання "Обрії Ізюмщини".

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