Декілька категорій можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО у Харківській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області надають громадянам, які були змушені залишити власні домівки через бойові дії та не мають безпечного місця проживання, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на тимчасову підтримку внутрішньо переміщених осіб і членів їхніх родин. Вона покликана забезпечити людей дахом над головою на період адаптації та пошуку постійного помешкання.

Надання житлових приміщень відбувається через спеціальні фонди, сформовані місцевими громадами й уповноваженими структурами. Розміщення здійснюють за фактичним місцем перебування переселенця строком до одного року з можливістю продовження у разі відсутності альтернатив.

Мінімальна житлова площа визначена на рівні не менше шести квадратних метрів на одну особу. Рішення щодо поселення ухвалюють після оцінювання потреб за бальною системою, що дозволяє об’єктивно визначити пріоритетність допомоги.

Першочергове право мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, а також пенсіонери, чиї будинки були зруйновані або стали непридатними для життя внаслідок війни. Саме ці категорії можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО у Харківській області насамперед.

Для участі в програмі необхідно стати на облік осіб, які потребують тимчасового проживання. Заяви приймають центри надання адміністративних послуг, виконавчі органи громад або районні державні адміністрації.

Після подачі документів на кожну людину чи родину формують облікову справу та присвоюють індивідуальний номер для подальшої ідентифікації.

Джерело: Дія

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