Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області стає доступним для жінок, сімей із дітьми та тих, хто готовий долучитися до господарства.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області можна знайти через платформу «Допомагай», де регулярно публікують актуальні оголошення для тимчасового проживання переселенців, повідомляє Politeka.

Серед доступних варіантів — будинки у Козлівщині Котелевського району. Там приватне помешкання обладнане водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом, інтернетом та інвертором на випадок відключення електрики. Власники шукають людину для спільного проживання та взаємної допомоги, переважно жінку. Село забезпечене магазинами, школою та дитсадком, а до Полтави можна доїхати за 17 км регулярними маршрутками.

Ще один варіант розташований у Заводському Лохвицького району. Там господарі готові надати кімнату у приватному будинку жінці з дитиною з Києва. Приміщення оснащене усіма необхідними зручностями та гарантує безпечне середовище.

Для сімей із дітьми доступне житло у Пирятині Пирятинського району на вулиці Коцюбинського. Пропонують трикімнатний будинок із газовим опаленням та зручностями на подвір’ї. Поруч розташовані ліс та річка, а також допоміжні будівлі для господарства. Приміщення надається безкоштовно в обмін на догляд за 87-річною мешканкою.

Кожен об’єкт забезпечує комфортні умови та безпечне середовище для переселенців. Завдяки платформі «Допомагай» безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області стає доступним для жінок, сімей із дітьми та тих, хто готовий долучитися до господарства.

Фахівці радять перевіряти оновлення на сайті регулярно та узгоджувати деталі безпосередньо з господарями, щоб гарантовано отримати тимчасове помешкання, і таким чином скоротити час пошуку та уникнути непорозумінь.

Джерело: Допомогай

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