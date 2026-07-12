Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві пов'язане з необхідністю забезпечити безперебійну роботу системи водопостачання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві можуть розглянути після ініціативи місцевого водоканалу щодо перегляду вартості централізованого водопостачання, передає Politeka.

Комунальне підприємство вже передало необхідні розрахунки на погодження профільним органам.

За запропонованим проєктом, ціна одного кубометра води може зрости з 33,77 до 84,95 гривні. У водоканалі пояснюють, що чинні розцінки формувалися кілька років тому й більше не відповідають реальним витратам.

Серед основних причин називають здорожчання електроенергії, пального, реагентів, труб, комплектуючих та інших матеріалів, які використовують для утримання мереж і роботи насосного обладнання.

У разі схвалення нових показників платіжки для споживачів помітно збільшаться. Наприклад, за використання 10 кубометрів води доведеться сплатити майже 850 гривень замість нинішніх приблизно 338.

У комунальному підприємстві зазначають, що Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтаві пов'язане з необхідністю забезпечити безперебійну роботу системи водопостачання. Без оновлення розцінок підприємству буде дедалі складніше фінансувати ремонти, модернізацію обладнання та підтримку інфраструктури.

Водночас посадовці розглядають варіанти підтримки жителів. Серед можливих механізмів — адресна допомога окремим категоріям громадян або часткова компенсація витрат із місцевого бюджету.

Наразі документи перебувають на погодженні в обласній військовій адміністрації. Після завершення процедури питання винесуть на розгляд депутатів обласної ради, які ухвалять остаточне рішення.

Експерти зазначають, що аналогічний перегляд економічних розрахунків нині відбувається й в інших регіонах країни через постійне зростання собівартості комунальних послуг.

Джерело: poltavawave

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