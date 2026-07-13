Грошова допомога для ВПО у Полтавській області дозволить внутрішньо переміщеним особам зберегти стабільну фінансову підтримку на проживання у складних умовах.

У 2026 році внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати грошову допомогу для ВПО у Полтавській області, однак виплати відбуватимуться за новими умовами, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розповіли у ПФУ.

Пенсійний фонд України повідомив, що розмір допомоги залишився без змін. Діти та особи з інвалідністю щомісяця отримують по 3 000 гривень, а інші повнолітні члени родини — по 2 000 гривень. Кошти нараховуються щомісяця і виплачуються одному з членів сім’ї, уповноваженій особі, відразу за всіх, хто проживає у домогосподарстві.

Головна зміна стосується критерію доходу для визначення права на допомогу. Із 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищено до 2 595 гривень. У зв’язку з цим також переглянули граничний рівень середньомісячного доходу, який дає право на отримання виплат.

Відтепер середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 10 380 гривень, що відповідає чотирьом прожитковим мінімумам. Саме цей показник використовується для визначення права на грошову підтримку.

Під час розрахунку враховують сумарний дохід усіх членів родини, який ділиться на кількість осіб, що проживають разом. Якщо отриманий результат перевищує встановлений ліміт, допомогу можуть не призначити або припинити її нарахування.

Водночас є позитивна новина для тих родин, яким раніше відмовили через перевищення доходу. З урахуванням оновленого критерію вони можуть повторно подати заяву і знову звернутися по державну підтримку.

Виплати будуть призначені на шість місяців. Допомогу отримають ті сім’ї, які звертаються вперше, а також ті, хто відповідає оновленим умовам. Завдяки цьому грошова допомога для ВПО у Полтавській області дозволить внутрішньо переміщеним особам зберегти стабільну фінансову підтримку на проживання у складних умовах.

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