Грошова допомога для ВПО у Харківській області залишатиметься доступною для певних категорій.

У березні частина внутрішньо переміщених осіб втратить державну грошову допомогу для ВПО у Харківській області, тоді як інші отримуватимуть фінансування без змін, передає Politeka.

Стандартна підтримка на проживання становить 2000 грн для дорослого та 3000 грн для дитини чи особи з інвалідністю на місяць. Виплати надаються терміном на шість місяців і після цього скасовуються.

Автоматичне продовження стосується лише найвразливіших категорій:

пенсіонери з доходом до 9 444 грн;

люди з інвалідністю I–II групи;

діти з інвалідністю до 18 років та тяжкохворі малюки;

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі та прийомні родини.

Крім основних виплат, окремі ВПО можуть отримати додаткову суму в 2000 грн. Вона призначена для тих переселенців, хто офіційно працевлаштований або зареєстрований як ФОП і здійснює трудову або підприємницьку діяльність без перерви щонайменше шість місяців.

Також варто зауважити, що процес нарахування не потребує звернення до установ чи подання заяв. Пенсійний фонд України автоматично перевіряє дані про офіційне працевлаштування та реєстрацію ФОП, після чого здійснює виплати.

Таким чином, грошова допомога для ВПО у Харківській області залишатиметься доступною лише для найбільш уразливих та активних у працевлаштуванні переселенців, інші ж втратять підтримку після завершення початкового терміну.

Варто стежити за оновленнями, щоб вчасно дізнатися про можливість отримання виплат та уникнути перерв у фінансовій підтримці.

Джерело: Напенсії

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