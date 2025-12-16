У Харківській області спостерігається подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Про це свідчать дані з порталу Мінфін.

Найбільш відчутні зміни торкнулися круп, овочів та молочних виробів, що безпосередньо впливає на щоденні витрати домогосподарств.

Пшоно, яке користується попитом серед сімей, подорожчало до середніх 31,40 грн за кілограм. У Megamarket його продають по 32,20, Metro – 32,50, Auchan – 29,50. Для порівняння, у листопаді середня вартість складала 29,79 грн, тож зростання склало 1 гривню. Аналітики пояснюють це сезонними коливаннями та підвищенням цін на сировину.

Овочі також подорожчали. Середня ціна помідорів сливка досягла 156,90 грн за кілограм, тоді як минулого місяця вона становила 133,91. У магазинах варіації значні: Auchan пропонує продукт по 135,40, Megamarket – 186,30, Novus – 149 гривень. Основними факторами впливу є логістика, сезонність та обмеженість місцевого врожаю.

Молочні товари демонструють менше, але стабільне зростання. Молоко «Простонаше» 1% у середньому коштує 55,52 грн за 900 мл. У Metro ціна досягає 58,24, Megamarket – 52,80. Порівняно з листопадом середня вартість зросла на 0,53, що відображає поступовий вплив інфляції та зростання витрат на виробництво.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Харківській області пов’язане з кількома факторами. Це сезонні зміни врожаю, підвищення собівартості логістики, дорожчання енергоносіїв та інфляційний тиск. Також на ринок впливають коливання курсу гривні та зміни попиту серед населення.

Для споживачів важливо планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових мережах та звертати увагу на локальних виробників. Це дозволяє економити кошти та забезпечувати родини продуктами без додаткових витрат.

