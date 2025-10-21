Максимальна кількість отримувачів грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Харківській області від одного домогосподарства становить чотири особи.

Жителі прифронтових сіл та міст можуть зареєструватися у новій програмі грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Харківській області від благодійного фонду "Карітас України", пише Politeka.

Про це йдеться у повідомленні БФ "Карітас Харків" у Telegram.

У межах програми Emergency Appeal 2025 допомогу можуть отримати мешканці Харківщини, які постраждали внаслідок бойових дій не більше ніж 30 днів тому. До таких категорій належать:

люди, які втратили житло, інше майно або отримали поранення у результаті обстрілів чи інших воєнних подій;

особи, які були евакуйовані або самоевакуйовані з небезпечних територій відповідно до офіційних розпоряджень, також протягом останніх 30 днів.

Водночас, якщо подія сталася більше ніж 30 днів тому, то, на жаль, отримати допомогу в межах цього проєкту неможливо.

Території, охоплені програмою

Проєкт діє в низці районів Харківської області, зокрема:

Харківський район – Малоданилівська, Дергачівська, Липецька, Циркунівська громади;

Куп’янський район – Куп’янська, Великобурлуцька, Дворічанська, Шевченківська, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куриліська, Петропавлівська громади;

Чугуївський район – Чугуївська, Малинівська, Новопокровська, Старосалтівська, Чкалівська, Печенізька, Вовчанська громади;

Ізюмський район – Борівська, Гороховатська, Ізюмська, Першотравнева, Підвисочанська, Підлиманська, Піско-Радьківська громади;

Богодухівський район – Золочівська селищна рада.

Важливі умови отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Харківській області

Організатори наголошують, що отримати фінансову допомогу неможливо, якщо особа вже отримувала виплати від будь-якої іншої гуманітарної організації протягом останніх 3 місяців.

Усі подані дані ретельно перевіряються, тому представники проєкту закликають заявників надавати достовірну інформацію та з повагою ставитися до часу співробітників, які обробляють заявки.

Яку саме допомогу надають

Виплати в межах проєкту Emergency Appeal 2025 становлять 10800 гривень на одну особу. Ця сума розподіляється по 3600 гривень щомісяця протягом трьох місяців.

Максимальна кількість отримувачів від одного домогосподарства становить чотири особи. Таким чином, родина може отримати значну фінансову підтримку для покриття базових потреб — від придбання продуктів та ліків до оплати тимчасового житла.

Необхідні документи для оформлення

Для подання заявки кожен учасник має підготувати такі документи:

паспорт громадянина України, ID-картку або посвідку на тимчасове проживання;

реквізити банківського рахунку (IBAN), який складається з 27 цифр;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) — цей документ є обов’язковим, якщо евакуація відбулася протягом останніх 30 днів.

Організатори також повідомляють, що можна надавати електронні версії документів через додаток «Дія», що значно спрощує процес подачі заявок.

