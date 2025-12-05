Нова система оплати проїзду у Дніпрі дозволяє пасажирам швидше входити в транспорт, уникати контакту з готівкою та контролювати свої поїздки через смартфон.

У Дніпрі почала працювати нова система оплати проїзду через додаток єДніпро, що спрощує процес придбання квитків і дозволяє розраховуватися безконтактно, повідомляє Politeka.

За словами адміністрації сервісу, більшість проблем з оплатою пов’язані з необхідністю оновлення додатку або повторної авторизації за номером телефону. Після цих дій оплата проходить без затримок.

Оплатити проїзд можна кількома способами. Через QR-код на головній сторінці додатку користувач відкриває «QR-scanner», сканує код у транспорті і сплачує через Apple Pay або Google Pay.

Ще один варіант — сервіс «Транспорт». Потрібно обрати «QR-scanner», відсканувати код або скористатися «Мій проїзний» для придбання абонемента, а потім підтвердити оплату через мобільні платіжні системи.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі дозволяє пасажирам швидше входити в транспорт, уникати контакту з готівкою та контролювати свої поїздки через смартфон. Адміністрація радить оновлювати додаток регулярно, щоб уникнути збоїв під час поїздок.

Крім того, у Дніпрі повідомляли про новий графік руху поїздів.

У грудні на Дніпропетровщині відбудуться тимчасові обмеження у русі окремих приміських поїздів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі. Залізничники повідомляють, що ці зміни є вимушеними та мають на меті забезпечити безпеку руху в період активної підготовки до зимового сезону.

З 8 по 11 грудня коригується графік руху експреса 6277, який сполучає Лозову з Дніпром. У зазначений період поїзд вирушатиме зі станції Павлоград 1 раніше ніж зазвичай.

