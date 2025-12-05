Місцеві жителі можуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області, тож розповідаємо, які є умови.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає фінансову підтримку мешканців для оплати комунальних послуг у холодний період, повідомляє Politeka.

Участь у програмі від благодійного фонду "Посмішка ЮА" можуть взяти жителі Харкова та навколишніх громад, які відповідають визначеним критеріям.

Проєкт реалізується в межах ініціативи «Разом у безпеці та теплі: мультимодальна підтримка зимової підготовки для громад, що постраждали від конфлікту».

Основна мета програми полягає у підтримці людей, які постраждали через війну. Грошова допомога для пенсіонерів у Харкіській області дає змогу впоратися з витратами на опалення в сезоні 2025–2026 років.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається тим, чиї домогосподарства мають централізоване опалення або використовують газові чи електричні системи обігріву.

Умови участі передбачають можливість отримання виплати не лише для літніх людей, а й для інших соціально вразливих категорій.

Право на компенсацію мають особи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, учасники бойових дій, а також їхні близькі родичі - батьки, подружжя чи діти.

До кола отримувачів входять і сім’ї загиблих або безвісти зниклих військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь у захисті держави.

Більше деталей про умови даної ініціативи, категорії учасників і процедуру подання заявки можна знайти у формі реєстрації, на Фейсбук-сторінці або офіційному сайті благодійного фонду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: дві категорії українців зможуть отримати надбавку.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду у Харківській області: українцям готують нові платіжки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як знайти прихисток.