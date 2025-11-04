Дефіцит деяких продуктів у Харківській області спричинив зміни на ринку, тож розповідаємо про це детальніше.

На ринку м’яса зростання цін пов’язують із певним дефіцитом продуктів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Аналітики AgroWeek відзначають, що нинішні коливання вартості свинини напряму залежать від нестачі свиней у приватних господарствах.

Такий дефіцит продуктів у Харківській області вже впливає на закупівельну активність і стимулює імпорт м’яса для підтримки внутрішнього ринку.

За оцінками аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі стрибок сягнув 60%. Основною причиною стали скорочення чисельності свиней взимку до 4,5 мільйона голів, переважно у приватних господарствах.

Це створило дефіцит продуктів у Харківській області і змусило ринок реагувати підвищенням закупівельних цінників. У вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалися від 98 до 100 гривень за кг залежно від регіону.

Активізація імпорту стала логічним наслідком. Лише у серпні 2025 року було ввезено 4,6 тисячі тонн м’яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за 8 місяців обсяг постачань склав 14,9 тисячі тонн, що у 7,8 раза перевищує показник за аналогічний період 2024 року. Це рекорд із 2022 року.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Незважаючи на збільшення поголів’я на 330 тисяч від початку року, пропозиція залишається обмеженою.

