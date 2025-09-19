Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало одним із найбільш затребуваних напрямів підтримки переселенців.

Тисячі людей, які втратили домівки через війну, шукають безкоштовне житло для ВПО у Харкові, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається різними структурами.

Це можуть бути як звичайні громадяни, які відкривають двері власних осель, так і заклади приватної, комунальної чи державної форми власності. Знайти всю актуальну інформацію громадяни можуть на платформі "Там, де вас чекають".

Там публікують дані про кількість прихистків, вільні місця та контакти гарячих ліній у різних областях. Окремо варто згадати державний онлайн-сервіс "Прихисток". Через нього можна вибрати регіон, вказати кількість членів сім’ї і ознайомитися з доступними варіантами проживання.

Після цього залишається лише зв’язатися з власниками і домовитися про поселення. Допомагають внутрішньо переміщеним особам і волонтерські ініціативи, зокрема сервіс "Допомагай", що працює за подібним принципом.

Місцева влада теж бере активну участь у вирішенні цього питання. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування забезпечують безкоштовне житло для ВПО в Харкові у місцях компактного поселення.

Люди, які хочуть оселитися саме там, мають повідомити про це під час евакуації, у гуманітарному штабі після прибуття або ж звернутися на гарячі лінії місцевої влади.

Крім помешкання, держава надає фінансову підтримку. Переселенці можуть звертатися до управлінь соцзахисту за місцем перебування і подавати заяви на підтримку для проживання.

