Впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому дозволить пасажирам швидко та безконтактно розраховуватися за квитки.

У Кропивницькому старт впровадження нової системи оплати проїзду спочатку планували на 2025 рік, проте запуск відклали через технічні та юридичні питання, повідомляє Politeka.net.

Дискусії про електронний квиток тривають уже кілька років. Начальник управління транспорту Віктор Житник повідомляв, що місто прагне перейти на безготівкову оплату та оголосить тендер на компанію-оператора обладнання.

У червні одну з компаній запросили представити концепцію автоматизованої системи обліку платежів. Цей оператор вже працює у великих містах, серед яких Київ, Львів, Рівне та Чернівці.

У липні громада обговорювала проєкт із пластиковими картками для всіх пасажирів, включно з пільговими категоріями. Планували обмежити безкоштовні поїздки 60 на місяць, що викликало незадоволення серед мешканців.

У вересні виконком підготував оновлений проєкт без лімітів для пільговиків та без терміну дії. Документ направили на узгодження до Антимонопольного комітету, щоб уникнути ризиків для конкуренції між перевізниками та постачальниками обладнання.

Згідно з даними Prozorro, підрядника для реалізації ще не обрали. Речник міськради Сергій Якунін зазначив, що після отримання висновку виконком повернеться до розгляду проєкту та ухвалить остаточне рішення.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та готуватися до переходу на нову систему оплати, щоб користування транспортом залишалося зручним і безперебійним.

Джерело: gre4ka.info

