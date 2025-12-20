Внедрение новой системы оплаты проезда в Кропивницком позволит пассажирам быстро и бесконтактно рассчитываться за билеты.

В Кропивницком старт внедрения новой системы оплаты проезда изначально планировали на 2025 год, однако запуск был отложен из-за технических и юридических вопросов, сообщает Politeka.net.

Дискуссии об электронном билете продолжаются уже несколько лет. Начальник управления транспорта Виктор Житник сообщал, что город стремится перейти на безналичную оплату и объявит тендер на компанию-оператора оборудования.

В июне одна из компаний была приглашена представить концепцию автоматизированной системы учета платежей. Этот оператор уже работает в крупных городах, в том числе Киев, Львов, Ровно и Черновцы.

В июле община обсуждала проект с пластиковыми картами для всех пассажиров, включая льготные категории. Планировали ограничить бесплатные поездки 60 в месяц, что вызвало недовольство среди жителей.

В сентябре исполком подготовил обновленный проект без лимитов для льготников и срока действия. Документ направили на согласование в Антимонопольный комитет, чтобы избежать рисков конкуренции между перевозчиками и поставщиками оборудования.

Согласно данным Prozorro, подрядчика для реализации еще не выбрали. Спикер горсовета Сергей Якунин отметил, что после получения заключения исполком вернется к рассмотрению проекта и примет окончательное решение.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и готовиться к переходу на новую систему оплаты, чтобы использование транспорта оставалось удобным и бесперебойным.

Внедрение новой системы оплаты проезда в Кропивницком позволит пассажирам быстро и бесконтактно рассчитываться за билеты в ближайшее время.

