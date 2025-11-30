Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предназначено для покрытия основных зимних расходов.

Правительство анонсировало новую денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области в рамках государственной программы «Теплая зима» на период отопительного сезона, сообщает Politeka.

Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления под названием "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года". Документ предусматривает введение единовременной выплаты, которая поможет обеспечить базовые потребности населения во время холодов. В настоящее время инициатива находится на общественном обсуждении. В прошлом году аналогичные выплаты в Кировоградской области использовались для покупки теплой одежды, обуви и необходимых товаров. На этот раз правительство отмечает целевое использование средств и определяет две основные группы получателей.

Первая категория – дети:

• воспитанники малообеспеченных семей, на которые приходится значительная доля финансирования;

• представители семей внутренне перемещенных лиц;

• несовершеннолетние, над которыми установлена ​​опека или забота;

• сироты или дети с инвалидностью, проживающие в приемных семьях или детских домах семейного типа.

Вторая группа — взрослые, нуждающиеся в поддержке:

• лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных граждан;

• одинокие пожилые люди, имеющие прибавку по уходу.

Процедура получения средств в Кировоградской области будет максимально простой. Тем, кто уже принадлежит к указанным социальным категориям, не нужно подавать заявления или ждать в очередях. Выплата в размере 6500 гривен будет начисляться главе домохозяйства Министерством социальной политики и будет автоматически зачисляться на социальный счет или «Дія.Картку».

Выплата носит одноразовый характер и доступна в течение 180 дней с момента поступления. По истечении этого срока неиспользованные средства возвращаются в государственный бюджет.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предназначено для покрытия основных зимних расходов: покупки теплой одежды, оплаты счетов за коммунальные услуги (отопление, газ, электроэнергия), приобретение продуктов питания, медикаментов или билетов на транспорт.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: с какими еще проблемы столкнутся украинцы.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: как выросли цены на базовые товары.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком: что обязательно нужно сделать для получения помощи.