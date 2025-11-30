Правительство анонсировало новую денежную помощь для пенсионеров в Кировоградской области в рамках государственной программы «Теплая зима» на период отопительного сезона, сообщает Politeka.
Кабинет Министров Украины подготовил проект постановления под названием "Некоторые вопросы поддержки отдельных категорий лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года". Документ предусматривает введение единовременной выплаты, которая поможет обеспечить базовые потребности населения во время холодов. В настоящее время инициатива находится на общественном обсуждении. В прошлом году аналогичные выплаты в Кировоградской области использовались для покупки теплой одежды, обуви и необходимых товаров. На этот раз правительство отмечает целевое использование средств и определяет две основные группы получателей.
Первая категория – дети:
• воспитанники малообеспеченных семей, на которые приходится значительная доля финансирования;
• представители семей внутренне перемещенных лиц;
• несовершеннолетние, над которыми установлена опека или забота;
• сироты или дети с инвалидностью, проживающие в приемных семьях или детских домах семейного типа.
Вторая группа — взрослые, нуждающиеся в поддержке:
• лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных граждан;
• одинокие пожилые люди, имеющие прибавку по уходу.
Процедура получения средств в Кировоградской области будет максимально простой. Тем, кто уже принадлежит к указанным социальным категориям, не нужно подавать заявления или ждать в очередях. Выплата в размере 6500 гривен будет начисляться главе домохозяйства Министерством социальной политики и будет автоматически зачисляться на социальный счет или «Дія.Картку».
Выплата носит одноразовый характер и доступна в течение 180 дней с момента поступления. По истечении этого срока неиспользованные средства возвращаются в государственный бюджет.
Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предназначено для покрытия основных зимних расходов: покупки теплой одежды, оплаты счетов за коммунальные услуги (отопление, газ, электроэнергия), приобретение продуктов питания, медикаментов или билетов на транспорт.
