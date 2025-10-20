Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ в Кропивницком будет осуществляться в зависимости от количества членов семьи.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кропивницком можно получить у общественной организации «ВПЛ Украина», однако раздача происходит не ежедневно, пишет Politeka.net.

О новой раздаче продуктовых наборов организация рассказала в своем телеграмм-канале.

В Кропивницком объявлено об очередной выдаче гуманитарной помощи, которая состоится 20 октября (понедельник) в 16:00. Организаторы сообщают, что на этот раз жители города смогут получить продукты длительного хранения – рис с соей и овощами.

Распределение бесплатных продуктов для ВПЛ в Кропивницком будет осуществляться в зависимости от количества членов семьи:

семьи, состоящие из 1 человека, получат 2 килограмма продуктов;

семьи из 2-3 человек - 4 килограмма;

домохозяйства, где проживает 4 и более человек, - 6 килограммов.

Для получения помощи обязательно нужно предварительно заполнить онлайн-регистрацию в специальной форме Google, доступной по ссылке.

Выдача будет проходить на складе, расположенном по адресу: город Кропивницкий, улица Автолюбителей, 7.

Добраться до места можно общественным транспортом — троллейбусами №10 или №4, а также маршрутками №8 или №4. Выйти следует на остановке улица Пацаева («КрейзиЛенд»), после чего перейти дорогу к Ровенскому кладбищу и пройти вдоль Аллеи Героев в направлении улицы Автолюбителей, 7.

Организаторы отмечают, что при получении гуманитарной помощи необходимо иметь при себе паспорт в подлиннике.

Мероприятие проводится с целью поддержки местных жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и является частью более широкой программы социальной помощи населению.

