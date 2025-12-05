Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі може бути призупинена за кількох умов.

У Кривому Розі внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати грошову допомогу для ВПО, проте існують випадки, коли виплати можуть бути тимчасово призупинені, повідомляє Politeka.

У грудні 2025 року програма підтримки переселенців діє без змін. Постанова Кабінету Міністрів України № 332 продовжила її на пів року. ВПО отримують:

3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень для інших категорій переселенців.

Право на отримання допомоги мають громадяни, які залишили свої домівки через бойові дії або окупацію та оформили статус внутрішньо переміщеної особи. Також виплати передбачені для тих, чиє житло стало непридатним для проживання або зруйноване, за умови подання відповідних документів.

Окрім цього, допомога надається:

особам з інвалідністю I–III груп;

сім’ям із дітьми до 18 років або до 23 років, якщо дитина продовжує навчання;

домогосподарствам, де всі члени непрацездатні;

іншим вразливим категоріям громадян.

Кошти надходять на банківські рахунки двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Коли виплати можуть припинити

Грошова допомога для ВПО у Кривому Розі може бути призупинена, якщо середньомісячний дохід на одну особу перевищує 9 444 гривні. Також підставою для припинення є придбання нерухомості або земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень, а також купівля автомобіля не старше п’яти років.

Інші причини припинення нарахувань включають:

перебування за кордоном понад 30 днів без поважних причин;

повернення до житла за місцем постійного проживання;

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень;

відсутність працевлаштування у працездатних членів родини, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості.

