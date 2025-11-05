Гуманітарна допомога надається у вигляді різних безоплатних послуг, наборів та безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Підтримку можна отримати в Кривому Розі. У місті центр «ЯМаріуполь» працює за адресою: вулиця Героїв АТО 11. Графік роботи — щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00.

Гуманітарна допомога у Кривому Розі охоплює надання безкоштовних продовольчих наборів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та пенсіонерів, а також засобів гігієни й речей першої необхідності. Особливу увагу приділяє підтримці соціально вразливих категорій — людей похилого віку, родин із дітьми, а також осіб з інвалідністю.

Психологічна підтримка є ключовим аспектом роботи, адже допомагає людям впоратися з наслідками стресу, втрат та травмуючих подій. Кваліфіковані психологи проводять індивідуальні та групові консультації, які сприяють відновленню емоційної стабільності, внутрішньої рівноваги та життєвих сил. Це важливий крок для адаптації до нових умов життя і відновлення віри у власні можливості.

Юридичні консультації охоплюють широкий спектр питань — від відновлення втрачених документів до допомоги в оформленні соціальних виплат та компенсацій. Фахівці допомагають підготувати необхідні заяви для отримання державної допомоги або компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, що є особливо актуальним для людей, постраждалих від бойових дій.

Медична допомога включає первинні медичні огляди, консультації лікарів різних спеціальностей та надання рекомендацій щодо подальшого лікування. Якщо необхідно, відвідувачі можуть отримати безкоштовні медикаменти або направлення до профільних спеціалістів для подальшого обстеження.

Центр також активно працює у сфері працевлаштування, допомагаючи людям, які втратили роботу, знайти нові можливості. Відвідувачі можуть скористатися послугами з пошуку вакансій, пройти курси перекваліфікації або навчитися новій професії. Додатково надаються консультації з підвищення кваліфікації та розвитку кар'єрних навичок.

Однією з важливих складових роботи центру є дитячі простори — безпечні зони, де діти перебувають під наглядом вихователів, поки батьки займаються важливими справами. Тут вони можуть грати, вчитися та спілкуватися з однолітками в атмосфері підтримки і турботи.

Центр також активно займається організацією дозвілля для всіх вікових груп. Проводяться різноманітні заходи для дітей, молоді та дорослих, які допомагають адаптуватися до нових умов, налагоджувати контакти з місцевою громадою та створювати нові соціальні зв’язки. Це допомагає внутрішньо переміщеним особам відчути себе частиною спільноти та повернути впевненість у завтрашньому дні.

Фонд постійно інформує своїх відвідувачів про графік видачі гуманітарних наборів та інші важливі новини через офіційні сторінки в соціальних мережах, надаючи актуальну інформацію для підтримки людей у складний час.

