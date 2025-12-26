Новий графік руху транспорту в Чернівцях передбачає, що з 21 грудня автобус №13 почало обслуговувати КП "Чернівецьке тролейбусне управління", повідомляє Politeka.
Як уточнили у комунальному підприємстві, новий графік руху транспорту в Чернівцях передбачає, що №13 сполучає вулицю Садову та Геріатричний пансіонат і забезпечує транспортне сполучення між центральною частиною міста та районом Садгора.
Саме цей напрямок залишається одним із важливих для мешканців, оскільки ним користуються як жителі густонаселених кварталів, так і відвідувачі медичних та соціальних закладів.
Після передачі маршруту в обслуговування тролейбусного управління було оприлюднено новий графік руху траснпорту в Чернівцях.
За інформацією підприємства, рух здійснюватиметься через такі вулиці міста: Садову, Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Петра Сагайдачного, Бережанську, Чудейську, Фестивальну, Коломийську.
А також - через район Садгора з заїздом до Культурно мистецького центру «Садгора», Центру медико соціальної допомоги та Геріатричного пансіонату. Маршрут охоплює також зупинки поблизу залізничного вокзалу, автостанції на вулиці Садовій, річки Прут та низки житлових масивів.
У тролейбусному управлінні зазначають, що маршрут сформований з урахуванням пасажиропотоку та потреб мешканців різних районів міста.
Зокрема, маршрут №13 традиційно користується попитом у ранкові та вечірні години, тому розклад руху складали так, щоб мінімізувати інтервали очікування та забезпечити стабільне сполучення між центром і Садгорою.
