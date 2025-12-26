Новый график движения транспорта в Черновцах предусматривает изменения в работе одного из автобусных маршрутов, так что местным жителям приходится это учитывать.

Новый график движения транспорта в Черновцах предполагает, что с 21 декабря автобус №13 начал обслуживать КП "Черновицкое троллейбусное управление", сообщает Politeka.

Как уточнили в коммунальном предприятии, новый график движения транспорта в Черновцах предполагает, что №13 соединяет улицу Садовую и Гериатрический пансионат и обеспечивает транспортное сообщение между центральной частью города и районом Садгора.

Именно это направление остается одним из важных для жителей, поскольку им пользуются как жители густонаселенных кварталов, так и посетители медицинских и социальных учреждений.

После передачи маршрута в обслуживание троллейбусного управления был обнародован новый график движения транспорта в Черновцах.

По информации предприятия, движение будет осуществляться через улицы города: Садовую, Тараса Шевченко, Николая Гоголя, Петра Сагайдачного, Бережанскую, Чудейскую, Фестивальную, Коломыйскую.

А также – через район Садгора с заездом в Культурно-художественный центр «Садгора», Центр медико социальной помощи и Гериатрический пансионат. Маршрут охватывает также остановки у железнодорожного вокзала, автостанции на улице Садовой, реки Прут и ряда жилых массивов.

В троллейбусном управлении отмечают, что маршрут сформирован с учетом пассажиропотока и нужд жителей разных районов города.

В частности, маршрут №13 традиционно пользуется спросом в утренние и вечерние часы, поэтому расписание движения составляло так, чтобы минимизировать интервалы ожидания и обеспечить стабильное сообщение между центром и Садгорой.

