Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется через программу Mercy Corps, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку внутри перемещенных лиц, домохозяйств и малых агробизнесов, пострадавших от войны.

Программа включает в себя денежные гранты, продуктовые и бытовые наборы, средства гигиены, а также помощь в сельском хозяйстве через специальный проект для фермеров. В Черниговской области реализацию обеспечивает Благотворительный фонд «ПОДДЕРЖКА АГРО», сотрудничающий с местными хозяйствами и предпринимателями.

Предпочтение отдается семьям и бизнесам, потерявшим доходы из-за боевых действий, а также ВПЛ, нуждающимся в восстановлении жизнедеятельности и предпринимательской деятельности. Программа поддерживает мелких фермеров, малый и средний агробизнес, женщин-фермерок и нуждающихся в юридических или финансовых консультациях.

Участники получают средства на развитие аграрного дела и возобновление бизнеса, что важно для экономики региона. Хотя прием заявок на отдельные компоненты временно приостановлен, организация продолжает работать с другими категориями.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается доступной в разных формах, чтобы помочь жителям и фермерам вернуть стабильность и восстановить жизнь после войны.

Кроме того, в Черниговской области у людей также есть возможность получить денежную поддержку.

Право на эту выплату имеют граждане, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

