Дефіцит продукції в Кіровоградській області та інших регіонах виникає не через поганий врожай, а через іншу проблему.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області спостерігається через проблеми, з якими зіштовзнулися вітчизняні виробники, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили подробиці та розкрили головні проблеми українського ринку.

Українські виробники картоплі наразі не спроможні забезпечити безперебійні поставки цього овоча протягом усього року, у зв’язку з чим країна залишається залежною від імпорту. Основною причиною такої ситуації є обмежені можливості післязбиральної інфраструктури та слабкий розвиток переробної галузі.

Ключовим фактором проблеми експерти називають гостру нестачу сучасних картоплесховищ. Унаслідок цього значна частина врожаю щороку втрачається: до 4 мільйонів тонн картоплі або псується під час зберігання, або використовується як корм для тварин, що суттєво знижує економічну ефективність виробництва. Тобто складається ситуація, коли дефіцит продукції в Кіровоградській області та інших регіонах виникає не через поганий врожай, а через нестачу сховищ.

Крім цього, значну роль у забезпеченні стабільного виробництва картоплі мають відігравати сучасні сховища та системи зрошення. Без розвитку цих напрямків, а також за умов нестабільних врожаїв через погодні фактори, Україна вимушена продовжувати імпорт картоплі з Польщі, країн Балтії, Німеччини та Франції.

Ще однією суттєвою проблемою залишається слабка переробна галузь. Наприклад, у Бельгії вирощується 6,5 мільйона тонн картоплі, з яких на переробку надходить 5,7 мільйона тонн. Водночас в Україні, попри вирощування 8–9 мільйонів тонн картоплі щорічно, переробляється лише близько 300 тисяч тонн (до 100 тисяч тонн спрямовується на виготовлення чипсів, близько 200 тисяч тонн — на крохмаль).

Водночас виробництво картоплі фрі в Україні фактично відсутнє, що зумовлює щорічний імпорт 20–25 тисяч тонн цієї готової продукції.

