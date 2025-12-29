Дефицит продукции в Кировоградской области и других регионах возникает не из-за плохого урожая, а из-за другой проблемы.

Дефицит продуктов в Кировоградской области наблюдается из-за проблем, с которыми сошлись отечественные производители, сообщает Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности и раскрыли главные проблемы украинского рынка.

Украинские производители картофеля пока не способны обеспечить бесперебойные поставки этого овоща в течение всего года, в связи с чем страна остается зависимой от импорта. Основная причина такой ситуации — ограниченные возможности послеуборочной инфраструктуры и слабое развитие перерабатывающей отрасли.

Ключевым фактором проблемы эксперты называют острую нехватку современных картофелехранилищ. В результате значительная часть урожая ежегодно теряется: до 4 миллионов тонн картофеля либо портится во время хранения, либо используется как корм для животных, что существенно снижает экономическую эффективность производства. То есть складывается ситуация, когда дефицит продукции в Кировоградской области и других регионах возникает не из-за плохого урожая, а из-за нехватки хранилищ.

Кроме того, значительную роль в обеспечении стабильного производства картофеля должны играть современные хранилища и системы орошения. Без развития этих направлений, а также при нестабильных урожаях из-за погодных факторов, Украина вынуждена продолжать импорт картофеля из Польши, стран Балтии, Германии и Франции.

Еще одной существенной проблемой остается слабая перерабатывающая отрасль. К примеру, в Бельгии выращивается 6,5 миллиона тонн картофеля, из которых на переработку поступает 5,7 миллиона тонн. В то же время, в Украине, несмотря на выращивание 8–9 миллионов тонн ежегодно, перерабатывается лишь около 300 тысяч (до 100 тысяч направляется на изготовление чипсов, около 200 тысяч — на крахмал).

В то же время производство картофеля фри в Украине фактически отсутствует, что приводит к ежегодному импорту 20–25 тысяч тонн этой готовой продукции.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.