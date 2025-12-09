Распределение бесплатных продуктовых наборов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области осуществляется по регулярно обновляемому графику.

В Кировоградской области ВПЛ и часть малообеспеченных пенсионеров и дальше получают бесплатные продуктовые наборы в рамках деятельности хаба «Єднання», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Хаб «Єднання» работает как многофункциональный центр поддержки: здесь сочетают предоставление гуманитарной помощи с консультациями и информационным сопровождением. Специалисты хаба разъясняют переселенцам порядок оформления государственных выплат, помогают сориентироваться в работе местных структур и дают рекомендации, необходимые для быстрой адаптации после переезда. Благодаря этому ВПЛ могут легче интегрироваться в новое общество.

Особый акцент делается на жителях Покровского района. Для них предусмотрена расширенная поддержка: кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, они могут получить и средства гигиены.

Такой формат помощи существенно уменьшает ежедневные расходы семей, что чрезвычайно важно как для внутренне перемещенных лиц, так и пожилых с невысокими доходами.

Прием граждан в хабе продолжается с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Во время посещения сотрудники регистрируют, информируют о доступных видах поддержки, уточняют индивидуальные потребности и формируют персональные маршруты помощи.

Организация «Єднання» продолжает работу без перерывов, сосредотачивая ресурсы на поддержке наиболее социально уязвимых групп. Помощь могут получить пенсионеры, люди с онкологическими заболеваниями, а также лица с инвалидностью I и II групп.

Распределение продуктовых наборов происходит согласно графику, регулярно обновляемому в официальном Telegram-канале хаба. Там также публикуются актуальные сообщения, новости, новости событий и изменения в работе центра.

