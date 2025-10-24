По словам эксперта, катастрофического скачка цен не ожидается, однако дефицит хлеба в Кировоградской области все еще возможен.

Цены на хлеб в Украине этой осенью и в течение зимнего периода 2025-2026 годов могут несколько вырасти из-за дефицита в Кировоградской области и других регионах, пишет Politeka.

Об этом сообщает эксперт "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко.

По словам президента ассоциации, катастрофического скачка цен не ожидается, однако вероятно небольшое повышение стоимости хлеба на уровне 5–10%. Эксперт отметил, что украинская хлебопекарная отрасль требует примерно 2,5 миллиона тонн хлебопекарной пшеницы, тогда как в этом году было собрано около 6 миллионов тонн продовольственной пшеницы первого, второго и третьего класса.

Дученко объяснил, что отчасти возникают сложности у производителей муки с формированием необходимых партий для обеспечения качественного продукта. Это, в свою очередь, влияет на цены на хлебопекарное сырье, муку и готовый продукт. "Это касается именно пшеничного зерна", - подчеркнул он.

Что касается ржаного хлеба, ситуация более сложная. Для обеспечения производства в необходимом количестве требуется 180 тысяч тонн ржаного зерна. Хотя общий объем зерна собран, не весь урожай соответствует надлежащему качеству, что может вызвать дефицит ржаного зерна. Эксперт добавил, что в течение последнего года цены на ржаную выросли в несколько раз, а это, соответственно, влияет на стоимость муки и готового продукта.

Таким образом, несмотря на стабильный урожай пшеницы, частичный дефицит качественного ржаного зерна и повышение его стоимости могут привести к умеренному росту цен на отдельные виды хлеба и дефициту хлеба в Кировоградской области в течение осенне-зимнего сезона.

