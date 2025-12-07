Під час графіку відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Сумській області слід перекрити пристрої перед газовими приладами.

Через планові роботи введено графіки відключення газу на тиждень з 8 по 14 грудня в Сумській області, проте вони будуть застосовані лише в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Газмережі» Сумська філія.

Графік відключення газу на 2 грудня в Сумській області вводиться у кількох територіальних громадах.

Сумська філія компанії «Газмережі» повідомила про низку планових робіт, які будуть виконані на території Липоводолинської селищної громади. У зв’язку з цим у кількох населених пунктах тимчасово призупинять розподіл природного газу. Газовики підкреслюють, що такі заходи є необхідними для підтримання стабільної та безпечної роботи системи.

Перший етап робіт запланований на 08 грудня 2025 року. Починаючи з 05:00 і до 17:00 цього ж дня, подачу буде тимчасово припинено для мешканців сіл Семенівка, Новосеменівка та Кімличка.

Обмеження стосуватиметься орієнтовно 402 споживачів. У селі Семенівка воно охопить вулиці Героїв України, Дружби, Зарічну, Захоролля, Молодіжну, Новоселівку, Садову, Центральну, Шевченка та Шкільну. У Новосеменівці газопостачання призупинять на вулицях Вишневій, Заводській та Сонячній, а в селі Кімличка — на вулицях Дружби, Майданній, Миру, Сонячній, Спортивній, Шкільній та Янголя.

У цей же день, 08 грудня 2025 року з 05:00 до 17:00, газорозподільна служба виконуватиме додаткові планові роботи в інших населених пунктах громади.

Тимчасове припинення газопостачання торкнеться села Мелешківка, де на вулицях Веселий Поділ, Вигонівщина, Молодіжна та Юрківщина проживають 35 споживачів.

Також обмеження зачеплять 65 споживачів у селі Червона Слобода — на вулицях Духанівка, Каштанова, Новоселиця, Село та Хорол.

У селі Горькове газ буде відсутній на вулиці Вишневій, де розташовані домівки 23 споживачів.

Окремо філія повідомила про планові газонебезпечні роботи, що проводитимуться 09 грудня 2025 року.

З 09:00 до 17:00 у селі Оленинське буде тимчасово призупинено розподіл. Обмеження стосуватиметься 159 споживачів.

Фахівці компанії нагадують мешканцям, що під час відключень газу слід перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та побутовими лічильниками. «Газмережі» перепрошує за тимчасові незручності та дякує за розуміння мешканців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: оголошено деталі підтримки.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області: українцям надають нову підтримку, що про це відомо.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: названо критерії та умови для отримання виплат.