Безкоштовні продукти для ВПО у Сумській області надаються один раз на родину, при цьому родиною вважаються батьки та діти, які проживають разом.

Громадська організація «Елеос Україна» (Eleos-Ukraine) оголосила про надання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумській області у рамках проєкту «Дорога надії 2», пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Соціального захисту міста Суми.

Програма розрахована на тих, хто оформив довідку ВПО у період з липня 2025 року по грудень 2025 року включно.

У межах проєкту передбачено комплексну допомогу, яка спрямована на покриття базових потреб родини та підтримку здоров’я:

Продуктовий сертифікат номіналом 1000 гривень, який можна використати для отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Сумській області.

Медичне обстеження у приватній клініці з покриттям вартості послуг до 2500 гривень, що дозволяє громадянам пройти необхідну діагностику та отримати якісну медичну допомогу.

Додатковий сертифікат на ліки після проходження медичного обстеження, номіналом 1000 гривень, який можна використати для придбання необхідних лікарських засобів.

Допомога надається один раз на родину, при цьому родиною вважаються батьки та діти, які проживають разом. Якщо в одній квартирі або будинку проживають інші родичі, наприклад, бабуся, дідусь, тітка чи дядько, вони розглядаються як окрема родина, яка також має право на реєстрацію та отримання допомоги.

Для того щоб скористатися програмою, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через Telegram-канал Благодійного магазину «Посмішка Єдності» за посиланням.

Видача допомоги здійснюється безпосередньо на базі цього простору, де представники організації проводять консультації та видають сертифікати. Водночас слід враховувати, що кількість місць обмежена, тому реєстрація та своєчасне оформлення заявки є обов’язковими для гарантованого отримання допомоги.

