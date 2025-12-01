Общественная организация «Элеос Украина» (Eleos-Ukraine) объявила о предоставлении бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области в рамках проекта «Дорога надежды 2», пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Социальной защиты Сумы.
Программа рассчитана на тех, кто оформил справку ВПЛ в период с июля 2025 по декабрь 2025 включительно.
В рамках проекта предусмотрена комплексная помощь, направленная на покрытие базовых потребностей семьи и поддержание здоровья:
- Продуктовый сертификат номиналом 1000 гривен, который можно использовать для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области.
- Медицинское обследование в частной клинике с покрытием стоимости услуг до 2500 гривен позволяет гражданам пройти необходимую диагностику и получить качественную медицинскую помощь.
- Дополнительный сертификат на лекарства после прохождения медицинского обследования номиналом 1000 гривен, который можно использовать для приобретения необходимых лекарственных средств.
Помощь оказывается один раз на семью, при этом семьей считаются родители и дети, проживающие вместе. Если в одной квартире или доме проживают другие родственники, например бабушка, дедушка, тетя или дядя, они рассматриваются как отдельная семья, также имеющая право на регистрацию и получение помощи.
Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо пройти онлайн-регистрацию через Telegram-канал Благотворительного магазина «Улыбка Единства» по ссылке.
Выдача помощи осуществляется непосредственно на базе этого пространства, где представители организации проводят консультации и выдают сертификаты. В то же время следует учитывать, что количество мест ограничено, поэтому регистрация и своевременное оформление заявки обязательны для гарантированного получения помощи.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Сумской области: какие новые цены действуют.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: что необходимо для получения.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах: украинцам раскрыли, где можно получить еду.