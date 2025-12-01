Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области предоставляются один раз в семью, при этом семьей считаются родители и дети, проживающие вместе.

Общественная организация «Элеос Украина» (Eleos-Ukraine) объявила о предоставлении бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области в рамках проекта «Дорога надежды 2», пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Социальной защиты Сумы.

Программа рассчитана на тех, кто оформил справку ВПЛ в период с июля 2025 по декабрь 2025 включительно.

В рамках проекта предусмотрена комплексная помощь, направленная на покрытие базовых потребностей семьи и поддержание здоровья:

Продуктовый сертификат номиналом 1000 гривен, который можно использовать для получения бесплатных продуктов для ВПЛ в Сумской области.

Медицинское обследование в частной клинике с покрытием стоимости услуг до 2500 гривен позволяет гражданам пройти необходимую диагностику и получить качественную медицинскую помощь.

Дополнительный сертификат на лекарства после прохождения медицинского обследования номиналом 1000 гривен, который можно использовать для приобретения необходимых лекарственных средств.

Помощь оказывается один раз на семью, при этом семьей считаются родители и дети, проживающие вместе. Если в одной квартире или доме проживают другие родственники, например бабушка, дедушка, тетя или дядя, они рассматриваются как отдельная семья, также имеющая право на регистрацию и получение помощи.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо пройти онлайн-регистрацию через Telegram-канал Благотворительного магазина «Улыбка Единства» по ссылке.

Выдача помощи осуществляется непосредственно на базе этого пространства, где представители организации проводят консультации и выдают сертификаты. В то же время следует учитывать, что количество мест ограничено, поэтому регистрация и своевременное оформление заявки обязательны для гарантированного получения помощи.

