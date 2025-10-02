Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку пожилых людей и переселенцев, оставшихся без собственного жилья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется в формате создания модульного городка, что станет временным прибежищем для жителей общины, лишившихся дома, сообщает Politeka.

По официальной информации от городского департамента социальной защиты, этот проект направлен на поддержку внутренне перемещенных семей и граждан, дома которых были повреждены в результате боевых действий или других чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание уделено людям старшего возраста, наиболее нуждающимся в помощи и безопасных условиях проживания.

Организацией поселения занимается Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Именно это учреждение определяет круг лиц, имеющих право воспользоваться предоставленным жильем, формирует список кандидатов и консультирует по всем процедурным вопросам. Чтобы попасть в список, необходимо подать заявление установленного образца.

Прием документов проходит в общественной приемной по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, рабочее место №15. Там специалисты объясняют порядок действий, проверяют бумаги и помогают при оформлении. Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. В случае семьи в заявлении указываются все члены, нуждающиеся в временном жилье. Без этих обязательных документов процесс оформления невозможен.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах направлена ​​на поддержку пожилых людей и переселенцев, оставшихся без собственного жилья. Модульный городок обеспечивает жителей обустроенным и безопасным пространством для пребывания, позволяя почувствовать защиту и уменьшить социальные риски для наиболее уязвимых групп.

