У Харківській області продовжують працювати проєкти, що покликані надати гуманітарну допомогу для пенсіонерів та найбільш вразливих мешканців.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює як адресну підтримку, так і комплексні соціальні програми, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офійціному сайті Карітасу в розділі актуальних проєктів, одним із ключових напрямків, які наразі реалізуються, є гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області.

Вона включає кілька важливих ініціатив, серед яких є “Ремонт житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни в Україні”.

Наш регіон зазнав значних руйнувань через бойові дії, тож ця ініціатива стала критично важливою для тих родин, чиї будинки отримали пошкодження після вторгнення.

Дана гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається тим, чиє житло зазнало легких і середніх руйнувань. До таких відносять пошкодження вікон, дверей, стін, стель, часткове знищення покрівлі або систем електропостачання.

Ще одним напрямком є “Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома”. Його мета полягає в тому, щоб люди похилого віку, зокрема самотні, немічні чи переселенці, могли довше залишатися у власних домівках, отримуючи там необхідний догляд.

Фахівці цієї програми здійснюють догляд за тілом, за домашнім господарством, консультують і навчають родичів правильному поводженню з такими людьми.

Додатково вони надають медичний супровід, що включає вимірювання цукру в крові, артеріального тиску, обробку ран і пролежнів, закапування очей. Серед послуг є й можливість користування реабілітаційним обладнанням.

