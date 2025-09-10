В Харьковской области продолжают работать проекты, призванные оказать гуманитарную помощь для пенсионеров и наиболее уязвимых жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает как адресную поддержку, так и комплексные социальные программы, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритаса в разделе актуальных проектов, одним из реализуемых ключевых направлений является гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области.

Она включает несколько важных инициатив, среди которых "Ремонт жилья для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны в Украине".

Наш регион испытал значительные разрушения из-за боевых действий, поэтому эта инициатива стала критически важной для тех семей, чьи дома получили повреждения после вторжения.

Данная гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется тем, чье жилье испытало легкие и средние разрушения. К таким относятся повреждения окон, дверей, стен, потолков, частичное уничтожение кровли или систем электроснабжения.

Еще одним направлением является "Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому". Его цель состоит в том, чтобы пожилые люди, в частности одинокие, немощные или переселенцы, могли дольше оставаться в собственных домах, получая там необходимый уход.

Специалисты этой программы осуществляют уход за телом, за домашним хозяйством, консультируют и обучают родственников правильному обращению с такими людьми.

Дополнительно они оказывают медицинское сопровождение, включающее измерение сахара в крови, АД, обработку ран и пролежней, закапывание глаз. Среди услуг есть возможность использования реабилитационного оборудования.

