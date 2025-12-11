Нова система оплати за проїзд у Сумській області стала зручним, сучасним та багатофункціональним інструментом.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області почала діяти в одному з міст регіону, зміни спростили купівлю квитка в транспорті, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області була введена в Конотопі — з'явилася електронну картку містянина під назвою Конотопка. Це нововведення стало важливим кроком у цифровізації міської транспортної системи. За інформацією місцевих служб, у місті вже встановлено 60 валідаторів у трамваях та автобусах, що дозволяє повністю перейти на зручні та прозорі електронні розрахунки.

Розробка проєкту тривала з минулого року, і тепер він реалізований комплексно — і в технічному, і у візуальному аспектах. Розробники зазначають, що до електронної картки можна буде прив’язати спеціальний мобільний додаток, який значно розширить можливості для мешканців.

За словами керівника проєкту розвитку електронного квитка E-Pass Олександра Колеснікова, додаток дозволяє не лише оплачувати проїзд, а й отримувати доступ до інших міських сервісів: переглядати актуальні новини, ставати в електронну чергу до ЦНАПу, до медичних установ та користуватися іншими корисними послугами. Такий підхід має на меті створити єдиний цифровий простір для конотопців.

Запровадження електронної системи вплине і на роботу персоналу транспортних підприємств. Директор КП «Конотопське трамвайне управління» Віктор Тимошенко зазначив, що зміни насамперед стосуватимуться кондукторів.

Частину працівників планують перепрофілювати на інші виробничі процеси, зокрема на посаду контролерів. Основним завданням підприємства стає не продаж паперових квитків, а забезпечення максимальної кількості оплат проїзду через електронні інструменти. За досвідом інших міст, запровадження таких систем суттєво збільшує обсяг надходжень у каси перевізників. Тому головною метою тут є підвищення фінансової ефективності та розвиток стабільної системи громадського транспорту в місті.

Джерело: Суспільне.

