В ПФУ пояснили, хто має право на грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області.

Окремі категорії українців можуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області від держави як компенсацію за харчування, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали у ПФУ.

Компенсації за харчування для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Хто має право на грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області

Отримати компенсацію можуть три групи осіб:

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних аварій, віднесені до 1 чи 2 категорії;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи, які належать до 1 чи 2 категорії;

особи, що зазнали радіаційного опромінення та віднесені до 1 або 2 категорії.

Як подати заяву

Оформити компенсацію можна кількома способами:

через сервісні центри Пенсійного фонду України;

за допомогою порталу «Дія»;

через уповноважених представників органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад) або у Центрах надання адміністративних послуг.

Необхідні документи

До заяви потрібно додати:

копію посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасника ліквідації ядерних аварій чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи або радіаційного опромінення (категорія 1 чи 2);

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або дані паспорта із відміткою про відмову від отримання цього номера.

Призначення грошової компенсації здійснюється не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження повного пакета документів.

Коли грошова допомога для пенсіонерів у Київській області не виплачується

Виплату можуть відмовити у таких випадках:

якщо подано неповний пакет документів;

у разі зміни місця реєстрації;

якщо особу позбавлено статусу учасника ліквідації, потерпілого від Чорнобильської катастрофи чи радіаційного опромінення (категорії 1 або 2).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Київській області: українці можуть отримати спеціальні надбавки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: розпочався прийом заявок, що варто знати про виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Київській області: на що можна розраховувати у вересні.