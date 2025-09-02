У «Київавтодорі» звертаються до мешканців міста та гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться з 2 вересня, воно торкнеться частини столичних вулиць через масштабні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

З 2 по 7 вересня у Святошинському районі столиці вводиться часткове обмеження руху транспорту в Києві вулицею Чистяківською. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

Причиною таких змін у дорожній ситуації є проведення ремонтних робіт. Фахівці дорожніх служб упродовж кількох днів працюватимуть над відновленням покриття та здійснюватимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Роботи заплановані на ділянці між провулком Антоніни Смереки та провулком Чистяківським.

У корпорації наголошують, що ремонт є необхідним для забезпечення безпеки та покращення якості дорожньої інфраструктури, адже вулиця Чистяківська щодня зазнає значного транспортного навантаження. Саме тому своєчасне оновлення дорожнього полотна дозволить уникнути подальших пошкоджень та створити комфортніші умови для водіїв і пішоходів.

Разом із тим у «Київавтодорі» звертаються до мешканців міста та гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та обмеження руху транспорту в Києві, які можуть виникати в зазначений період. Водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження при плануванні власних маршрутів та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами об’їзду.

Також з 1 до 8 вересня частково обмежують рух Глибочицьким проїздом (Шевченківський район, Лук'янівка).

Представники комунальної корпорації запевняють, що усі роботи будуть виконані у визначені терміни, а після завершення ремонту рух вулицею Чистяківською відновиться у повному обсязі.

