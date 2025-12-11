Розмір одноразової грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області складає 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Впроваджується одноразова грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області на придбання твердого пічного побутового палива, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, яка передбачає фінансування цієї допомоги за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інших міжнародних гуманітарних організацій.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Дніпропетровській області зможуть:

мешканці населених пунктів, що знаходяться в 10-кілометровій зоні від державного кордону з Російською Федерацією або від лінії зіткнення — незалежно від соціально-економічного стану, тобто усі, хто опалює житло твердим паливом;

мешканці територій активних бойових дій у 9 прифронтових областях поза межами 10-кілометрової зони Дніпропетровської області — за умови належності до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування.

Розмір одноразової допомоги складає 19 400 гривень на одне домогосподарство. Виплата надається один раз протягом опалювального сезону на все домогосподарство. Для її отримання будь-яка повнолітня особа зі складу домогосподарства або її законний представник має подати заяву до місцевого органу управління за місцем фактичного або зареєстрованого проживання.

Місцевий орган управління зобов’язаний повідомити про прийняте рішення протягом п’яти робочих днів з моменту його ухвалення, використовуючи той спосіб зв’язку, який було зазначено у заяві.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області здійснюватиметься протягом вересня – жовтня, кошти перераховуються у безготівковій формі на рахунок особи, зазначений у поданій заяві.

Особливістю програми є принцип «гроші ходять за людиною»: навіть якщо родина або окрема особа після подання заяви була змушена евакуюватися у безпечніший регіон, допомога буде надана незалежно від зміни місця перебування.

