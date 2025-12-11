Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області вплинуло на гаманці місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

КП "Юріївські ЖКП" проінформувало про зміни розцінок для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пояснюють зростанням вартості енергоносіїв, матеріалів та реагентів, а також актуалізацією виробничих витрат відповідно до фактичних обсягів надання ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнулося трьох напрямків: централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та управління побутовими відходами.

Для населення нова вартість води з ПДВ складає 69,38 гривні за кубічний метр, що на 30,76% більше ніж раніше. Централізоване водовідведення для населення зросте до 187,53 грн.

Бюджетні організації та інші споживачі також отримають нові розцінки, які перевищують діючі приблизно на ті ж відсотки.

Що стосується управління побутовими відходами, нові розцінки для населення передбачають плату 67,86 грн за одну особу на місяць за збір та вивіз сміття, що майже вдвічі більше, ніж раніше.

Прийом та розміщення сміття на полігоні для населення зростає до 174,93 за кубічний метр. Бюджетні установи та інші споживачі також матимуть подорожчання відповідно до нових економічно обґрунтованих розрахунків підприємства.

КП підкреслює, що ціни розраховані з урахуванням планових показників діяльності та економічно обґрунтованих витрат. Це означає, що вони дозволять підприємству покривати витрати на електроенергію, матеріали та реагенти, а також забезпечувати стабільну роботу ЖКП для всіх категорій споживачів.

