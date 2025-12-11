Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области повлияло на кошельки местных жителей, сообщает Politeka.

КП "Юриевские ЖКУ" проинформировало об изменениях расценок для населения, бюджетных учреждений и других потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объясняют ростом стоимости энергоносителей, материалов и реагентов, а также актуализацией производственных затрат в соответствии с фактическими объемами предоставления ЖКУ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области затронуло три направления: централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод и управление бытовыми отходами.

Для населения новая стоимость воды по НДС составляет 69,38 гривны за кубический метр, что на 30,76% больше, чем раньше. Централизованный водоотвод для населения вырастет до 187,53 грн.

Бюджетные организации и другие потребители также получат новые расценки, превышающие действующие приблизительно те же проценты.

Что касается управления бытовыми отходами, новые расценки для населения предусматривают плату 67,86 грн за одного человека в месяц за сбор и вывоз мусора, что почти вдвое больше, чем раньше.

Прием и размещение мусора на полигоне для населения увеличивается до 174,93 за кубический метр. Бюджетные учреждения и другие потребители будут также удорожать в соответствии с новыми экономически обоснованными расчетами предприятия.

КП подчеркивает, что цены рассчитаны с учетом плановых показателей деятельности и экономически обоснованных затрат. Это означает, что они позволят предприятию возмещать расходы на электроэнергию, материалы и реагенты, а также обеспечивать стабильную работу ЖКУ для всех категорий потребителей.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право