В последующие дни, 10 и 11 декабря 2025 года, в Киевской области будут действовать дополнительные локальные графики отключения света.

ДТЭК предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Киевской области на 10 и 11 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

Речь идет именно о специальных графиках отключения света, которые будут применяться в связи с проведением профилактических работ в электросетях дополнительно к обычным стабилизационным обесточениям и возможным экстренным и аварийным.

В частности, по данным ДТЭК, в Киевской области такие обесточения состоятся 10 декабря в пределах Кагарлыкской городской территориальной общины. Ориентировочно с 9:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Гороховатка, проживающие в домах по улицам Центральная, Южная, Мира и Тараса Шевченко, пишет Politeka.

Также специальные графики отключения света в течение следующих нескольких дней будут применяться в пределах Великодимерской поселковой территориальной общины. Так, 10 числа с 9:30 до 15:30 обесточения состоятся в селе Кулажинцы для домов по улицам Киевская, Галины Козюбы, Центральная, Черниговская.

А в четверг, 11 декабря, ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Русанов (ул. Гаевая, Селищанская, Сеньковская, Трубежская, Хамбира) – с 9:30 до 15:30;

Великая Дымерка (Княгини Ольги, Князя Острожского, Михайловская, Просвещения, Парковая, Пирогова, Промышленная, Свято-Георгиевская, Соборная, Шевченко, Ярослава Мудрого) – с 10:00 до 17:00.

