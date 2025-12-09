Местные жители переживают, не придется ли им столкнуться с дефицитом продуктов в Днепропетровской области.

Ситуация на рынке показывает, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может быть вызван засухой и другими факторами, сообщает Politeka.

Природные капризы и сложные условия для фермеров на юге Украины повлияли на урожай подсолнечника и это уже сказывается на ценах на растительное масло.

При всех трудностях и дефиците сырья в Днепропетровской области, производители пытаются обеспечить рынок, но стоить готовый продукт будет дороже.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области произошел из-за потерь урожая подсолнечника в Николаевской и Херсонской областях. В этом году урожай меньше и мельче, чем в прошлом году.

Аграрии объясняют, что отсутствие осадков летом и недостаточная влага зимой и весной привели к существенному сокращению урожайности. На полях подсолнечник вырос в несколько раз меньше и на многих участках вообще не удалось ничего собрать.

Андрей, комбайнер, каще, что засуха в этом году серьезно сказалась и, к сожалению, результаты после сбора хуже втрое, чем в прошлом. Тогда даже небольшой дождик давал возможность получить хорошие зерна, а теперь каждый сантиметр влаги по весу золота.

В дополнение к климатическим трудностям война внесла свои коррективы. Часть полей заминирована, техника повреждена, а люди три года пытаются восстановить почву.

Высокая себестоимость производства масла формируется также из-за логистики, энергоносителей и валютных колебаний. Все эти факторы вместе определяют окончательную стоимость на прилавках магазинов.

