Жители Днепра должны быть готовы к вероятному повышению тарифов на коммунальные услуги, поэтому рассказываем детали.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре будет означать большие расходы местным жителям, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения опубликовал Днепровский городской совет. Документ еще находится на рассмотрении, но он уже говорит о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре касается потребителей, подключенных к Приднепровской тепловой электростанции. Согласно проекту, в новом отопительном сезоне 2025-2026 годов для населения стоимость тепловой энергии составит 1362,37 грн за 1 Гкал по НДС.

Для бюджетных учреждений цена определена на уровне 1365,62, а для других категорий потребителей 1363,69. В документе отдельно прописана стоимость транспортировки тепловой энергии.

Для домохозяйств она составит 204,12 гривны за 1 Гкал, для бюджетных организаций 206,66, а для остальных потребителей 205,15. Поставка тепловой энергии обойдется всем категориям в 37,68 за 1 Гкал.

Проект предусматривает изменение цен для акционерного общества "ДТЭК Днепроэнерго", которое обслуживает обособленное подразделение Приднепровской ТЭС.

Сам документ еще не подписан мэром, а окончательное решение будет принято только после завершения всех процедур. В то же время в горсовете отмечают, что расценки формируются на основе затрат на производство, транспортировку и поставку тепла и регулируются действующим законодательством.

Таким образом новые цифры в платежках станут реальностью только после официального утверждения решения. Если это произойдет, то новая стоимость будет действовать в течение всего отопительного сезона 2025-2026 годов.

