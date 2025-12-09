Новый график движения поездов в Днепропетровской области был введен на определенный период, сообщает Politeka.
Как проинформировали в официальном телеграмме канале АО "Укрзализныця", новый график движения поездов в Днепропетровской области задел популярный пригородный электропоезд №6277 «Лозовая – Днепр».
Новый график движения поездов в Днепропетровской области введен на период с 8 по 11 декабря в связи с ремонтными работами на путях.
Это означает, что №6277 Лозовая – Днепр в эти дни отправляется со станции Павлоград-1 в 07:20 вместо 07:36, а прибывает на конечную станцию в 09:49 вместо 09:58.
Такие изменения призваны обеспечить безопасное курсирование и своевременное завершение ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. Пассажирам советуют внимательно проверять расписание и планировать поездки с учетом новых временных рамок.
Помимо изменений в курсировании пригородного электропоезда региональные и межобластные маршруты также будут учитывать нововведения. Пассажиры могут просмотреть оперативные сообщения об изменениях через официальные соцсети "Укрзализныци" или на сайте и в приложении перевозчика.
К слову, сейчас действует время программа «3000 километров по Украине», которая позволяет пассажирам безвозмездно путешествовать по железной дороге в пределах выделенного лимита километров. Билеты начали оформлять с 3 декабря, а путешествовать можно с 5 декабря.
Участие в программе предоставляет возможность пассажирам региональных электропоездов и Интерсити второго класса бесплатно использовать свободные места в плацкартных и купейных вагонах. Для первого этапа отобраны направления, где есть достаточное количество свободных мест, в том числе склады, курсирующие через Днепр.
Среди них, к примеру, №53/54 Днепр – Одесса, №61/62 Днепр – Ивано-Франковск и №41/42 Днепр – Трускавец.
