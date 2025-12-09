Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области является настоящим спасательным кругом для многих местных жителей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на поддержку самых уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном Фейсбуке-странице Каритас Донецк в Днепре, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области призвана обеспечить переселенцев и других граждан необходимыми ресурсами для комфортного и безопасного прохождения зимнего периода.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает многосекторное обеспечение людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

В категорию получателей входят внутренне перемещенные лица, местные жители, а также жители временных пунктов проживания, не имеющие возможности самостоятельно подготовиться к зиме или получить государственную поддержку.

Значительное внимание уделяется пожилым людям, лицам с инвалидностью, людям с хроническими или тяжелыми заболеваниями, женщинам из групп риска, семьям с детьми до 3 лет и многодетным семьям, где три и более детей до 18 лет.

В рамках проекта предоставляется поддержка в различных формах: топливные брикеты для отопления и гранты на оплату коммунальных услуг. География реализации включает в себя Синельниковский и Никопольский районы.

В Синельниковском районе поддержку получат жители Славянского территориального общества в виде топливных брикетов. В Никопольском районе села Зоря и Пригородное получат гранты на оплату коммунальных услуг, Покровское и Марганецкая городская община - топливные брикеты.

