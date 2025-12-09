Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області є справжнім рятувальним колом для багатьох місцевих жителів.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на підтримку найвразливіших категорій населення, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці Карітас Донецьк у Дніпрі, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана забезпечити переселенців та інших громадян необхідними ресурсами для комфортного та безпечного проходження зимового періоду.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачає багатосекторне забезпечення людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

До категорії отримувачів входять внутрішньо переміщені особи, місцеві жителі, а також мешканці тимчасових пунктів проживання, які не мають можливості самостійно підготуватися до зими або отримати державну підтримку.

Значна увага приділяється людям похилого віку, особам з інвалідністю, людям із хронічними або тяжкими захворюваннями, жінкам із груп ризику, сім’ям з дітьми до 3 років та багатодітним родинам, де три і більше дітей до 18 років.

У рамках проєкту надається підтримка у різних формах: паливні брикети для опалення та гранти на оплату комунальних послуг. Географія реалізації включає Синельниківський та Нікопольський райони.

У Синельниківському районі підтримку отримають мешканці Слов’янської територіальної громади у вигляді паливних брикетів. У Нікопольському районі села Зоря та Приміське отримають гранти на оплату комунальних послуг, село Покровське та Марганецька міська громада – паливні брикети.

