ВПО та мешканці прифронтових територій відтепер можуть розраховувати на майже безкоштовне житло в Дніпропетровській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області в рамках програми "Єоселя" стало реальнішою перспективою після ухвалення нової постанови Кабінету Міністрів, яка розширила коло учасників програми, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінсоцполітики, майже безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області відтепер можна отримати за допомогою пільгової іпотеки.

Постанова уряду набула чинності і після цього банки розпочали обмін інформацією з Пенсійним фондом України. Це дозволило людям, які втратили нерухомість через війну, претендувати не на тимчасове рішення, а на довгострокову підтримку.

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності, завдяки новому механізму близько 10 тисяч родин з числа ВПО та мешканців прифронтових регіонів отримають шанс на власне житло у Дніпропетровській області.

Умови програми: держава бере на себе 70 відсотків першого внеску та таку ж частку щомісячних платежів. Також надається до 40 тисяч гривень для покриття витрат на разову банківську комісію.

Самі учасники програми сплачують лише 30 відсотків від першого внеску та 30 відсотків щомісячно, тобто це можливість отримати дах над головою майже безкоштовно. Для цього у державному бюджеті на цей рік передбачено 4,4 мільярда гривень.

Претендувати на пільгову іпотеку можуть ті, хто не має іншого дому, окрім розташованого в районах активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Встановлені й обмеження за вартістю та станом нерухомості.

Ціна нерухомості не повинна перевищувати 2 мільйони гривень. Для переселенців дозволяється придбавати будівлі віком не більше 20 років. Для жителів прифронтових територій діють загальні правила програми "єОселя".

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право