Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на посилення соціального захисту та створення стійких умов для людей.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається у межах програми RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на людей, які постраждали від бойових дій, втратили житло або проживають у районах із підвищеним ризиком. Програму охоплено внутрішньо переміщених громадян із регіонів активних зіткнень та мешканців прифронтових територій у радіусі тридцяти кілометрів від лінії фронту.

Підтримка включає продуктові набори, базові медикаменти, гігієнічні комплекти та тимчасове житло. Такий формат дозволяє оперативно забезпечити літніх людей необхідними речами та покрити першочергові потреби.

Виплати, до яких входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, надаються після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення проводять за адресою Мала Арнаутська, 88. Громадяни можуть отримати одноразову підтримку за три місяці — по 3600 гривень на кожного члена родини, але не більше 14 400 гривень для домогосподарства з чотирьох осіб.

Для отримання допомоги заявник не повинен мати аналогічної підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців і не може бути учасником попередніх програм фонду. Необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують статус пенсіонера або ВПО, а також довідку про доходи, якщо така є.

Паралельно діє ініціатива «Тепла зима», що компенсує витрати на зимовий одяг, взуття та частину комунальних платежів. Вона доповнює основну програму й допомагає літнім громадянам підготуватися до холодів, особливо тим, хто проживає один або має обмежені фінансові ресурси.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на посилення соціального захисту та створення стійких умов для людей похилого віку, щоб вони могли упевненіше пережити складний період. Громадам рекомендують завчасно готувати документи та стежити за оголошеннями про графік видачі допомоги.

