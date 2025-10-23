Послуга проживання у безкоштовному житлі для переселенців в Одеській області включає цілу низку важливих елементів.

Розпочався експериментальний проєкт можливості перебуття у безкоштовному житлі для переселенців в Одеській області у спеціально облаштованих приміщеннях, пише Politeka.net.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України та фінансується за рахунок державного бюджету.

Як повідомили у відомстві, цей проєкт розроблений передусім для людей, які після тривалого медсестринського догляду потребують подальшої допомоги та підтримки у повсякденному житті. Такі громадяни зможуть проживати у пристосованих приміщеннях до 12 місяців без сплати будь-яких коштів.

Послуга проживання у безкоштовному житлі для переселенців в Одеській області включає цілу низку важливих елементів, спрямованих на створення комфортних умов для відновлення і соціальної адаптації людей з обмеженими можливостями. Зокрема, йдеться про забезпечення житлом із усіма побутовими зручностями, що відповідає базовим стандартам безпеки та доступності.

Крім того, учасники програми матимуть можливість самостійно готувати їжу, що сприятиме збереженню навичок самообслуговування та відчуттю незалежності. Передбачена також допомога у веденні домашнього господарства, включно з прибиранням, пранням, закупівлею необхідних продуктів та засобів гігієни.

Окрему увагу приділено розвитку соціальних навичок та підтримці у вирішенні складних життєвих обставин. За необхідності до роботи залучатимуться фахівці соціальних служб або медичні працівники, незалежно від форми власності установи, у якій вони працюють. Це дозволить забезпечити всебічну підтримку маломобільних громадян — від побутових питань до психологічного комфорту.

Надання таких послуг здійснюватимуть фізичні та юридичні особи, які відповідають низці державних вимог. Зокрема, вони повинні бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також мати у власності або оренді приміщення, придатне для безпечного та зручного проживання маломобільних осіб.

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що цей проєкт має не лише тимчасовий характер. Його головна мета — допомогти людям, які втратили дім через війну, відновити самостійність, впевненість у собі та відчуття безпеки.

