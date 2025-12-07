Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує підтримку літніх людей, що опинилися у складних обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізує благодійний фонд «Карітас», надаючи комплексну допомогу мешканцям регіону, включно з відновленням житла та соціальним супроводом.

Програма охоплює ремонт будинків після обстрілів: заміну вікон і дверей, відновлення дахів та утеплення стін. Першочергово підтримка надається тим домогосподарствам, які залишилися придатними для проживання після незначних руйнувань.

Подати заявку можуть жителі Харкова та Ізюму, зокрема до списку входять: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини, вагітні жінки, внутрішньо переміщені особи та громадяни з тяжкими хронічними хворобами.

Соціальний супровід передбачає консультації, допомогу у побутових питаннях та забезпечення базових потреб, що підтримує емоційний стан літніх людей.

Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку з турботою та доглядом, створюючи безпечні і гідні умови життя для осіб похилого віку, які постраждали від бойових дій.

До слова, безкоштовні продукти також можна отримати і в Харкові. Надає їх також організація Карітас.

Також існує проєкт «H.O.P.E. WELL», який системно підтримує тих, хто цього найбільше потребує — самотніх людей старшого віку, а також людей з інвалідністю.

З початку 2025 року значна підтримка була надана завдяки постійному забезпеченню партнером проєкту — благодійного фонду «Старенькі».

