Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает поддержку пожилых людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Проект реализует благотворительный фонд «Каритас», оказывая комплексную помощь жителям региона, включая восстановление жилья и социальное сопровождение.

Программа включает ремонт домов после обстрелов: замену окон и дверей, восстановление крыш и утепление стен. В первую очередь поддержка оказывается тем домохозяйствам, которые остались пригодными для проживания после незначительных разрушений.

Подать заявку могут жители Харькова и Изюма, в частности: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, многодетные семьи, беременные женщины, внутренне перемещенные лица и граждане с тяжелыми хроническими болезнями.

Социальное сопровождение предполагает консультации, помощь в бытовых вопросах и обеспечение базовых потребностей, что поддерживает эмоциональное состояние пожилых людей.

Такая гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку с заботой и уходом, создавая безопасные и достойные условия жизни для пожилых людей, пострадавших от боевых действий.

К слову, бесплатные продукты можно получить и в Харькове. Предоставляет их также организация Каритас.

Также существует проект «HOPE WELL», который системно поддерживает тех, кто в этом больше нуждается — одиноких людей старшего возраста, а также людей с инвалидностью.

С начала 2025 года значительная поддержка была оказана благодаря постоянному обеспечению партнером проекта — благотворительного фонда «Старенькие».

